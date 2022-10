La “baby” Veloce spaventa il Savona. Bertrand Viti: “Salvezza nostra Champions, grande lavoro dei mister”

Il derby tra Savona e Veloce è stata anche una sfida tra “presente” e “futuro”. Se gli striscioni sono concentrati sul presente – trovare un campo, finire la stagione in attesa di sviluppi societari – la squadra granata del presidente Viti è invece proiettata verso il futuro. La Veloce gioca infatti con una squadra quasi completamente composta da appena ventenni o quasi, molti alla prima esperienza. Un progetto biennale che potrà far scuola, a patto che non venga rinnegato con l’accumularsi di fisiologici risultati negativi. Anche perché nel panorama provinciale forse la Veloce è l’unica società che in questa fase può guardare più alla prestazione che al risultato.

E quella contro il Savona, pur terminata 3 a 2 per gli avversari, è stata una prova positiva per qualità di gioco e capacità di tenere la gara in bilico fino al novantesimo. “Solo grandi applausi e complimenti per questi ragazzi. Non hanno mai mollato provando a giocare a pallone anche sul finale quando sono rimasti in dieci e per qualche minuto anche in nove. Questa è la strada giusta per provare a centrare una salvezza che per noi sarebbe come la Champions League. Ci possiamo stare in questo campionato, ne sono più che sicuro”, commenta il presidente granata Bertrand Viti.

» leggi tutto su www.ivg.it