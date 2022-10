La Valle Impero avrà due parchi gioco “inclusivi”. Approvati i progetti di Pontedassio e Chiusavecchia

Pontedassio-Chiusavecchia. La Valle Impero avrà due parchi esclusivi, talmente tanto da poter essere definiti a tutti gli effetti “inclusivi”. Il comune di Pontedassio e quello di Chiusavecchia hanno collaborato, chiesto ed ottenuto due finanziamenti rispettivamente di 25 mila euro e 19 mila euro per avviare i lavori di due aree che possano permettere a tutti di giocare. Pontedassio ha inoltre ottenuto un finanziamento da 22 mila euro per il pulmino scuolabus per verrà preposto al trasporto disabili.

Il progetto prevede due parchi che offriranno giochi e divertimento per tutti i bambini e i ragazzi e che copriranno la zona della Valle Imperio e non solo, considerando che i due comuni promotori raccolgono un importante bacino di utenza sia per l’asilo sia per le scuole primarie e secondarie.

