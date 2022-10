Viti i rincari delle bollette, l’Unione di Comuni Montana Lunigiana, con il consenso dei sindaci, ha deciso di alleggerire il peso che grava sulle casse comunali dei Comuni lunigianesi, andando a coprire i costi dovuti per la pubblica illuminazione, affinché le amministrazioni possano impegnarsi a saldare solamente il rincaro sugli edifici pubblici, quali il palazzo comunale, le scuole e tutte le altre strutture appartenenti alle comunità. «Negli anni abbiamo accantonato dei soldi in un fondo per le emergenze, e la situazione che stiamo vivendo è chiaramente emergenziale – commenta Antonio Maffei, delegato all’Illuminazione pubblica e sindaco di Comano -. Abbiamo così deciso di aiutare i Comuni che si trovano già a dover affrontare spese, dovute ai rincari, che possono mettere a rischio le loro casse. Attualmente, i sindaci dovranno pensare a pagare le bollette dei propri edifici pubblici, al resto ci penserà l’Unione di Comuni. Inoltre, fra non molto vi sarà la nuova gara dedicata alla gestione della pubblica illuminazione, e il piano è quello di andare a svecchiare alcune sezioni affinché si possa puntare al risparmio energetico di cui abbiamo tutti bisogno, soprattutto per una Lunigiana che punta al green».

L’articolo L’Unione montana copre i costi dell’illuminazione pubblica dei Comuni lunigianesi proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com