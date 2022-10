Manganiello arbitrerà Spezia-Cremonese: ennesimo incrocio con gli aquilotti. C’è Nasca al Var

Sarà Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere la sfida valida per la decima giornata della Serie A 2022/23 contro la Cremonese, in programma domenica 16 ottobre alle ore 15 sul terreno dello stadio ‘Alberto Picco’. L’incontro vedrà come assistenti Filippo Bercigli della sezione di Firenze e Dario Cecconi della sezione di Empoli. Quarto Ufficiale sarà Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Al Var Luigi Nasca di Bari, Avar Antonio Di Martino di Teramo.

Il fischietto piemontese, classe 1981 di professione analista finanziario, diresse lo Spezia a gennaio 2022 in occasione del successo contro la Sampdoria firmato da Verde. Ancor prima fu arbitro, nel settembre 2021 del ko casalingo contro il Milan per 2-1 mentre nella stagione d’esordio in serie A lo ricordiamo in Spezia-Fiorentina 2-2 il 18 ottobre 2020 e in Genoa-Spezia 2-0 il 25 aprile 2021. In generale Manganiello in carriera ha arbitro lo Spezia in 19 occasioni per un totale di 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte: si tratta di uno dei fischietti che nella storia hanno arbitrato più volte le maglie bianche.