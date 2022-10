Natale: “Alisa ritiri la procedura di assegnazione delle assunzioni infermieri”

“Nessuna promessa di futura mobilità può rimediare al pasticcio fatto da Alisa con il bando per l’assunzione di infermieri professionisti in ASL4 e ASL5. Nessun giro di parole può lenire il pressapochismo con cui la giunta Toti ha trattato la materia, prima e dopo il danno fatto. Oggi dal consiglio regionale, i tanti professionisti sanitari che attendono di capire quale sarà il loro destino lavorativo, avrebbero almeno meritato di ottenere un’assunzione di responsabilità. Invece è mancato anche questo coraggio”. E’ il giorno dell’interrogazione presentata dal consigliere democratico Davide Natale in merito al concorso per infermieri svolto in Liguria. Quello che rischia di tagliare fuori chi, pur da vincitore della selezione, dovesse rifiutare di prendere servizio in una delle Asl che compongono l’Arrea Territoriale scelta al momento della candidatura. “Il tutto a causa di un bando scritto male”, denuncia l’esponente spezzino del Partito Democratico.

Nell’Area Territoriale 3 Riviera Ligure di Levante sono stati fatti ricadere infatti sia il Tigullio che lo Spezzino. Chi venisse assegnato prioritariamente, per esempio, a Sestri Levante o Sarzana, pur puntando o addirittura lavorando già nell’altra Asl, viene messo davanti alla prospettiva concreta di finire estromesso. E Alisa rischia di dover affrontare una valanga di ricorsi. “Oggi ci siamo sentiti rispondere che ‘Alisa e Regione hanno stimolato le Aziende affinché mettano in atto le procedure (di piena competenza delle stesse) più idonee a soddisfare per quanto possibile le preferenze dei candidati, anche attraverso mobilità e/o compensazione di personale’ – legge Natale -. Parole dietro alle quali però non vi sono atti amministrativi, unico strumento con cui dovrebbe agire la pubblica amministrazione. Servono delibere, circolari e leggi, non comunicati stampa e promesse che non hanno alcun fondamento su cui basarsi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com