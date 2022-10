Dall’ufficio stampa del comune di Ne

L’Amministrazione Comunale di Ne, dopo anni di richieste da parte degli operatori economici della Valle, sia nel campo dell’agricoltura che in quello della ristorazione, ha ottenuto da Autostrade per l’Italia l’inserimento del toponimo “Val Graveglia” sulla segnaletica di itinerario extra-urbano in prossimità dello svincolo di Lavagna, in entrambe le carreggiate dell’autostrada A12.

