Un’onda depressionaria sulla Penisola Iberica veicola sulla Liguria correnti umide negli strati medio-alti comportando cielo molto nuvoloso per velature consistenti, in diradamento serale; non si escludono isolati rovesci pomeridiani nell’interno: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: minime stazionarie, massime in calo

