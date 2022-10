Nuovo Psi, Agrippino Manduca nominato coordinatore provinciale

Imperia. «Sono lieto e orgoglioso di comunicare di avere ottenuto in questi giorni la nomina protempore come coordinatore provinciale di Imperia del “Nuovo Psi e Liberal Socialisti Regione Liguria. L‘atto di nomina, disposto in data del 19 settembre, porta la firma del senatore Lucio Barani in qualità di Segretario Nazionale del partito e su segnalazione i Enzo Landi coordinatore del nord italia del “Nuovo PSI». A dichiararlo è il dianese Agrippino Manduca, scelto dai verti del partito per l’incarico locale.

«Con questo prestigioso e impegnativo incarico assicuro che porterò avanti quelli che sono le ideologie della nostra fede politica che sono riconducibili al socialismo liberale nonché a quelli propugnati dall‘indimenticabile Bettino Craxi. Quindi svilupperemo con i nostri rappresentanti la nostra azione rapportandola all‘evoluzione dei tempi e dei rapporti sociali al fine di realizzare, come dice il nostro Statuto, la piena ed effettiva partecipazione dei cittadini al perseguimento dell‘interesse generale.

» leggi tutto su www.riviera24.it