“Alcuni cittadini ci informano che la situazione della pavimentazione del ponte della Budella, sul Calcandola, è già precaria dopo poco tempo dalla sua ristrutturazione. Gli stessi dicono che già da tempo è stata informata l’amministrazione comunale e che questa abbia risposto che sono in corso verifiche e confronto con la ditta che ha eseguito i lavori”. Così in un’interrogazione consiliare Federica Giorgi, capogruppo del Movimento cinque stelle nel consiglio comunale di Sarzana. “Oltre la perdita di pavimentazione in cemento all’imbocco del ponte lato Via dei Mulini che a dire dei cittadini è già stata segnalata, sono attualmente presenti lunghe crepe longitudinali ed alcuni rigonfiamenti che si stanno sgretolando”, aggiunge Giorgi, che interroga l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Campi “per sapere se corrisponde al vero che sono state fatte le dovute verifiche, se è effettivamente in corso un confronto con la ditta che ha eseguito i lavori, quali sono le intenzioni dell’amministrazione per provvedere, presumibilmente, alla riparazione del ponte e in quali tempi”.

L’articolo Ponte della Budella, Giorgi: “Pavimentazione già precaria, crepe e rigonfiamenti” proviene da Citta della Spezia.

