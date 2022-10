Primo soccorso, appuntamento con la Pubblica assistenza nelle frazioni lericine

Al via la campagna formativa e informativa della Pubblica assistenza di Lerici. Martedì 18 ottobre si terrà a Lerici, in sala consiliare, il primo degli incontri informativi serali nelle varie frazioni, volti a fornire un’infarinatura di primo soccorso. Per partecipare non è richiesta l’iscrizione, basta presentarsi. Inoltre, partirà il 15 novembre un vero e proprio corso di primo soccorso destinato a tutti; sei lezioni serali, due volte a settimana, presso la sede della Pubblica assistenza, che prossimamente fornirà le informazioni dettagliate sull’iniziativa. E a partire da gennaio ecco il corso completo per diventare volontario della Pa lericina.

Qui il calendario degli incontri informativi serali, che si terranno alle 20.30:

