Virtus Sanremo, mister Moroni dà merito alla San Francesco ma attacca: “Arbitro e giocatori avversari si davano del tu”

Loano. Mancata l’occasione per la Virtus Sanremo di mister Massimiliano Moroni per recuperare punti importanti in campionato. A causa delle numerose defezioni la squadra non riesce ad imporsi sul campo della San Francesco Loano: sconfitta netta, 4-0 sul tabellino finale. Match equilibrato nel primo tempo, dove qualche occasione per segnare si è vista, male nel secondo: un gol subito nei primi minuti e grande scivolone negli ultimi, dove gli avversari segnano ben tre reti.

Non mancano le polemiche. L’allenatore matuziano analizza così la gara: “Siamo arrivati al match con qualche defezione, all’appello mancavano 12 giocatori: settimana prossima rientreranno in rosa, i giocatori presenti hanno dato il massimo. Nel primo tempo abbiamo sprecato due occasioni importanti. Nel secondo, all’inizio della ripresa, la difesa disattenta ha subito gol come settimana scorsa: palla persa per noi sulla rimessa laterale, fallo, cross su punizione e gol. Dopo questa punizione, la partita è stata segnata da episodi extracalcistici: io mi sono prodigato per cambiare il numero 4, sdrammatizzando sono stato attaccato dal loro numero 9. Siamo arrivati a parlare faccia a faccia e il direttore di gara ha pensato fosse giusto espellermi. Ognuno può trarre le proprie considerazioni”.

