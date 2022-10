Andora ospita la campagna “Io non rischio”: le buone pratiche di protezione civile

Andora. Il 15 e 16 ottobre, in contemporanea con le altre città italiane, anche Andora con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora partecipa alla campagna “Io non rischio”. E’ una due giorni che ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e la conoscenza delle buone pratiche di protezione civile accrescendo al contempo la consapevolezza dei rischi naturali presenti sul nostro territorio. Fondamentale per la Campagna è il ruolo attivo dei cittadini che potranno informarsi e confrontarsi nelle piazze, fisiche e digitali, con l’ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media. Una importante occasione per fornire spunti e approfondimenti sui rischi e sui comportamenti utili da adottare per proteggere se stessi e l’ambiente in cui si vive.

I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora hanno organizzato due punti informativi, sabato 15 ottobre 2022, nel porto turistico di Andora, dalle ore 11.00 alle 19.00 e domenica 16 nell’ isola pedonale Viale Roma, dalle 10.00 alle 18.00, dove distribuiranno Schede e Pieghevoli della campagna spiegando quali misure adottare in caso di rischio alluvione.

