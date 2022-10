Bus: viale Caviglia nuovamente scippata al Levante

Il “capolinea di Penelope” in cui qualcuno costruisce e altri disfano. E’ quello di viale Caviglia, punto di arrivo a Genova dei bus provenienti dal Levante. Come dice un vecchio detto: “Genova matrigna…”. Questa volta non è la fallimentare idea di portare in viale Caviglia un’attrazione del Luna Park come avvenne con la ruota panoramica, ma quella di allestirvi dei mercatini di Natale, come non vi fossero altre aree disponibili.

Il blitz nei giorni in cui c’è di fatto un vuoto di potere nella città metropolitana, in attesa delle elezioni del 6 novembre e dell’insediamento del nuovo consiglio.

» leggi tutto su www.levantenews.it