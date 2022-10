Calcio, San Francesco Loano. Alessandro Badoino carica la squadra: “Dobbiamo continuare così: ogni domenica sarà una battaglia”

Loano. Prestazione impeccabile del difensore Giacomo Badoino che, con una doppietta, spiana ai suoi compagni la strada verso la vittoria. Impeccabile in difesa, nel reparto spicca tra suoi con ottime chiusure e anticipi calcolati al millimetro, ma soprattutto in fase realizzativa: si contraddistingue in zona gol segnando due reti, di cui il gol vittoria.

Partita che non si era impostata sui canali giusti: “Sono partite difficili da affrontare, era necessario iniziare con il ritmo e l’aggressività giusta: non siamo riusciti fin da subito ad attuare il nostro gioco. Il gol ci ha spianato sicuramente la strada verso la vittoria. Dobbiamo continuare così: il campionato è durissimo e ogni domenica sarà una battaglia”.

