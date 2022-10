Cianci: “Enel ha comunicato impossibilità a presenziare e ha confermato disponibilità per prima seduta utile”

“Rispetto alle notizie circolate in merito alla mancata partecipazione di Enel all’incontro con la Commissione Regionale Territorio ed Ambiente da me presieduta, tengo a precisare che Enel ha comunicato l’impossibilità ad essere presente in tale occasione per improrogabili impegni, confermando al contempo la propria disponibilità per la prima seduta utile. Ricordo anche che Enel ha aderito convintamente ai tavoli di confronto territoriali, in primis quello promosso da Regione Liguria, promossi per analizzare ed identificare opportuni percorsi di transizione del sito di La Spezia. Mi auguro di poter riconvocare quanto prima una nuova seduta della Commissione per affrontare, insieme a tutte le forze politiche, il tema del sistema di accumulo della centrale di Spezia, potendo contare sulla disponibilità, già riconfermatami anche oggi, della partecipazione di Enel”. Così in una nota il consigliere regionale Domenico Cianci, presidente Commissione IV Territorio e Ambiente.

