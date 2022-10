Coronavirus, netto aumento dei casi anche in Liguria. Quarta dose al 21% dei soggetti a rischio

Genova. “Netto aumento dei nuovi casi” di coronavirus anche in Liguria, con ripercussioni sui posti letto in area medica, a fronte di un tasso di copertura delle quarte dosi che resta di poco superiore al 20%. È quanto rileva il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe riferito alla settimana 5-11 ottobre.

In Liguria i contagi sono cresciuti del 23,4% rispetto alla settimana precedente, con un’incidenza di 598 casi ogni 100mila abitanti. Le province più colpite sono La Spezia (552 casi) e Savona (524 casi), poi Imperia (476) e Genova (460). Nella nostra regione i pazienti positivi, ricoverati spesso per motivi diversi dal Covid, occupano il 12% dei posti letto di media intensità (in Italia 9,8%) e il 3,2% di quelli in terapia intensiva (2,4% il dato nazionale).

