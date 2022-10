È di Carcare una delle trenta debuttanti del Granballo in programma sabato sera nella Reggia di Venaria

Carcare. È carcarese l’unica giovane ligure tra le protagoniste del prestigioso Ballo delle Debuttanti nello straordinario contesto della Reggia di Venaria, nel torinese. Si tratta di Francesca Manicardi, attualmente studentessa all’Università di Trieste, che frequenta il secondo anno di Scienze diplomatiche internazionali nella sede di Gorizia.

Nel 2020 la ragazza aveva inviato la domanda per partecipare a questo evento ma la pandemia ha fatto slittare di due anni il suo sogno. Ora, a due giorni dal grande passo (quello di entrare, come tradizione vuole, nell’alta società), Francesca si trova a Novara per preparare al meglio tutto ciò che le servirà mostrare sabato sera, dal portamento al bon ton, dal ballo al galateo, quando danzerà in coppia con un cadetto dell’Accademia Navale di Livorno.

