Gaia Checcucci nuovo segretario generale dell’Autorità di bacino dell’Appennino settentrionale

Liguria. Gaia Checcucci è stata nominata nuovo segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

Per Checcucci, fiorentina, è un ritorno a Firenze, dove è stata segretario dell’Autorità di bacino del fiume Arno per 7 anni fino al 2015, quando ha vinto la selezione per ricoprire l’incarico di Direttore generale al Ministero dell’Ambiente alla Direzione “salvaguardia territorio e acque” con compiti che spaziavano dalla difesa del suolo e rischio idrogeologico, al servizio idrico, tutela delle acque e bonifiche.

