Gli ultras chiamano a raccolta la città: “Facciamo esplodere il Picco”

“Sciarpe, vessilli, bandiere, torce e fumogeni devono essere presenti per infiammare il clima e fare la differenza come abbiamo già visto di saper fare…”. La Curva Ferrovia chiama a raccolta i tifosi dello Spezia in vista dell’importante partita di domenica prossima contro la Cremonese. Lo fa con un appello social. “Domenica ci aspetta una partita importante sotto tutti i punti di vista, la squadra ha bisogno di noi e come sempre noi rispondiamo presente dando appuntamento”.

L’appuntamento è alle 13 al Bar Toscano di Viale Garibaldi per aspettare il passaggio del pullman della squadra diretto al Picco. Un appuntamento nato ai tempi della pandemia e diventato ormai una tradizione. “Coloriamo e facciamo esplodere le strade e la curva con i nostri colori, questa è una battaglia da vincere tutti insieme sia in campo che sugli spalti, facciamo capire a chiunque abbia dei dubbi che a Spezia gli ultras ci sono e sono più uniti che mai!”.

