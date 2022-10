I contagi rallentano, ma aumentano i ricoveri. Gimbe: “Vaccinarsi per ridurre l’impatto sugli ospedali”

Negli ultimi 7 giorni rallenta in Italia la crescita dei nuovi casi di Covid-19 (+20,3%), ma al contempo dopo 6 settimane tornano a salire i decessi (+39,9%). In aumento anche i ricoveri ordinari (+30%) e le terapie intensive (+44,5%). Sono questi i dati che emergono dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe relativo alla settimana 5-11 ottobre 2022. Per quanto riguarda le vaccinazioni e la quarta dose, le somministrazioni giornaliere aumentano del 59,7% ma sono 13,7 milioni i cittadini ancora scoperti.

In Liguria i dati raccolti dicono che l’incidenza dei casi attivi ogni 100mila abitanti è salita a 598, con un aumento dei nuovi casi pari al 23,4%. Salgono anche i ricoveri di pazienti Covid-19 positivi (+12%), mentre gli ingressi in Terapia intensiva sono aumentati del 3,2%.

L’incidenza dei nuovi casi pone due delle province liguri oltre i 500 positivi nell’ultima settimana. A guidare la truppa è la provincia spezzina, con 552 nuovi casi ogni 100mila abitanti, poco indietro quella di Savona, con 542 nuovi casi.

Tornando a i dati nazionali, nell’ultima settimana, rispetto alla precedente, si è assistito a un aumento di nuovi casi (293.902 vs 244.353) e un aumento dei decessi (393 vs 281). In aumento anche i casi attualmente positivi (520.919 vs 491.811), le persone in isolamento domiciliare (514.436 vs 486.842), i ricoveri con sintomi (6.259 vs 4.814) e le terapie intensive (224 vs 155). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

