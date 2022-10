Imperia, circolo Castelvecchio: «Ok ad asfalti in via Spontone, ma uguale attenzione per altre strade dissestate»

Imperia. Il circolo Castelvecchio ringrazia l’amministrazione comunale per i lavori di asfaltatura di via Spontone. «L’asfalto della suddetta via – scrive il circolo – Era ormai ridotto ad un “pavè” con gravi rischi per l’incolumità dei motociclisti ed ogni qualvolta pioveva i pedoni non potevano praticamente transitare se non a rischio di essere inzuppati dalle auto in transito. Abbiamo più volte segnalato la criticità della situazione, abbiamo appreso con favore che la via era stata inserita nel piano degli asfalti comunali ed ora esprimiamo soddisfazione per la sua completa asfaltatura».

«Auspichiamo – aggiungono – Che eguale attenzione venga posta anche riguardo ad altre vie del quartiere più dissestate quali via IV Novembre, via Dante e via Issel. Segnaliamo le condizioni disastrose di via Trucco ad Oliveto e via Paglieri a Costa d’Oneglia che non sono inserite nel piano degli asfalti. Infine esprimiamo soddisfazione per l’accurata pulizia del rio Oliveto e degli argini del Torrente Impero fino ad oltre il ponte di Barcheto contrariamente agli anni passati quando si arrestava al viadotto ferroviario e trascurava una grande parte del quartiere».

