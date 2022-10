La Dr Ferroviaria vince con l’Union Riviera e celebra le cento presenze in giallonero di Tommaso Ruggeri

Tommaso Ruggeri in azione

Successo rotondo della Dr Ferroviaria con l’Union Riviera di Imperia; 37 a 0 il finale, frutto di cinque mete realizzate, tre delle quali trasformate, e due calci di punizione. Dopo appena tre minuti dal fischio iniziale gli aquilotti passano a condurre con un calcio di punizione di Luca Gabrielli. Immediatamente dopo è l’Union Riviera ad avere l’occasione di pareggiare ma il calcio piazzato non va a buon fine ed è invece Viliami Fumera che approfittando di un errore difensivo degli ospiti va a segnare la prima meta spezzina, trasformata dalla piazzola da Luca Gabrielli (10-0). Gli aquilotti continuano a premere sull’acceleratore e prima della fine del tempo vanno ancora a segno due volte: al termine di una bellissima azione ‘alla mano’ con l’estremo Francesco Hall e ancora grazie all’esperienza del mediano di mischia Adil Tabi che trova il guizzo giusto finalizzando nel migliore dei modi un ‘carrettino’ che gli avanti ospiti sono costretti a subire nel corso di una mischia ordinata in prossimità della linea di meta. Chiusa la prima frazione sul 22 a 0, ecco che nel secondo tempo gli aquilotti si presentano in campo decisi a segnare la quarta meta di giornata, per l’ottenimento del punto di bonus, ma gli ospiti reggono bene e così ci vogliono quindici minuti buoni prima di raggiungere l’obbiettivo, con il veterano Tommaso Ruggeri, classe 1987, che segna la sua trentasettesima meta in carriera proprio nel giorno della centesima presenza con la maglia dello Spezia. Infine, a pochissimi minuti dal termine dell’incontro, segna anche l’esordiente Nicolas Scarcia, liberato sull’ala da una veloce azione della linea dei trequarti. Gabrielli non trasforma e la gara termina con la netta affermazione degli spezzini per 37 a 0.

Tutta la squadra, molto motivata e concentrata, si è mossa bene sul campo disputando una ottima gara. In grande evidenza gli avanti nelle varie fasi di gioco, ma particolarmente in mischia ordinata dove soprattutto piloni e tallonatori: Kevin Mazzanti, Salvatore Del Vecchio, Umberto Conte e Alex Prota l’hanno fatta da padroni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com