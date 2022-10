La Spezia prosegue il cammino al Ttg di Rimini e presenta i progetti del futuro

La Spezia protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, una delle più importanti manifestazioni turistiche in Italia, dove il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha presentato i prossimi progetti, alcuni già in fase di realizzazione, altri che prenderanno avvio nei prossimi mesi, che renderanno La Spezia un vero e proprio punto di riferimento turistico in Liguria.

“Viviamo in un territorio bellissimo che dobbiamo far conoscere – ha dichiarato il primo cittadino -. Un territorio meraviglioso con bellezze uniche al mondo. Oggi partecipiamo ad una delle più prestigiose fiere del turismo perché dobbiamo sfruttare ogni occasione per promuovere la città e i suoi dintorni e dall’altro far conoscere il nostro sistema di accoglienza che in questi anni è cresciuto moltissimo così come i servizi offerti ai turisti. Venire alla Spezia non vuole solo dire fare una vacanza ma tornare a casa dopo aver vissuto un’esperienza di alto valore culturale, storico e gastronomico. Dobbiamo continuare su questa strada e migliorare ancora di più la qualità dei servizi. Un percorso di medio termine che abbiamo iniziato che ha già dato buoni frutti. Abbiamo la fortuna di avere fortificazioni uniche al mondo di grande valore storico che sono state completamente riqualificate e riportate agli antichi splendori. Queste strutture hanno rappresentato un grande richiamo turistico.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com