Genova. Una giornata dedicata alla diffusione delle attività dei volontari che ogni giorno si impegnano al fianco dei bisognosi e della popolazione in difficoltà. Nelle piazze, fra le persone, per raccontare quanto c’è ancora da fare e coinvolgere chi sente nel cuore la possibilità di aiutare il prossimo.

Anche la Delegazione della Liguria sarà presente alla Giornata Nazionale dell’Ordine di Malta in programma in contemporanea in Italia sabato 15 ottobre 2022.

» leggi tutto su www.genova24.it