Rapallo: mappa degli scarichi cittadini, affidato l’incarico

L’amministrazione comunale di Rapallo, in particolare l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio, vuole avere chiara una mappa degli scarichi; in pratica una verifica

idrologica e idraulica delle reti urbane della città, degli scenari di rischio e delle

potenziali azioni di mitigazione. Se non altro, supponiamo, per eseguire i lavori di propria competenza ed imporre ad Iren l’eventuale eliminazione di situazioni fognarie anomale.

L’incarico, con determina dirigenziale pubblicata integralmente sull’Albo pretorio, è stato affidato al geologo Giovanni De Bellis, con ufficio a Sestri Levante per un importo, tutto compreso di 12.688 euro.

» leggi tutto su www.levantenews.it