Regolamento rifiuti in commissione Ambiente. Cenerini e la minoranza lasciano l’aula sbattendo la porta: “Non è quella competente”

Anche la prima seduta di commissione con dibattito e licenziamento di un provvedimento, dopo quelle in cui sono stati eletti presidenti e vice, si è trasformata in un bailamme. E ancora una volta a sollevare la questione sul rispetto del regolamento che ha scaldato gli animi è stato Fabio Cenerini, consigliere di centrodestra ormai corpo estraneo rispetto alla maggioranza.

La convocazione della commissione Ambiente, la numero 2, prevedeva la discussione e il licenziamento di una modifica al “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani” e secondo Cenerini l’assise di oggi pomeriggio presentava un problema di incompetenza.

“Questo argomento dovrebbe essere discusso dalla commissione Regolamenti, la numero 1. Al limite sarebbe il caso di convocare una seduta congiunta, quindi questa seduta va chiusa e riconvocata”, ha sostenuto subito dopo l’appello, mentre si attendeva l’arrivo dell’assessore Kristopher Casati, che avrebbe poi illustrato il contenuto della delibera.

Il presidente Matteo Basso ha ritenuto di sospendere la commissione in attesa dell’assessore, rinviando alla ripresa dei lavori la decisione sul punto sollevato da Cenerini.

Di fronte a questa scelta Piera Sommovigo ha retoricamente chiesto se a Palazzo civico viga una dittatura, scatenando la risposta piccata di Basso: “Non accetto offese”. Ma anche la minoranza non ha accettato la direzione che aveva preso la seduta e ha deciso di abbandonare in blocco la sala. E mentre uscivano insieme a Sommovigo, Dino Falugiani, Massimo Lombardi, Giorgia Lombardi, Roberto Centi, Franco Vaira e Martina Giannetti hanno preannunciato ricorso alla Prefettura e hanno spiegato di voler sottolineare con il loro gesto “l’incompetenza della giunta e degli organismi”.

Pochi minuti dopo l’assessore Casati ha guadagnato la sedia accanto al presidente Basso che ha ripreso la seduta riferendo di aver contattato per l vie brevi il segretario generale del Comune, Sergio Camillo Sortino, e di aver ricevuto rassicurazioni sulla possibilità di procedere in quanto “la materia è trainante”.

Cenerini non si è però accontentato. “Sono alla quarta consiliatura e in tanti anni non ho mai visto un regolamento non essere licenziato dalla commissione 1. Nemmeno la sinistra è mai arrivata a tanto. Chiedo che questa seduta venga sciolta oppure che si chiami il segretario generale. E non mi si venga a dire che avrei dovuto sollevare prima il problema: siete voi e gli uffici a essere competenti in materia”.

Umberto Costantini ha sostenuto Basso: “Mi fido di quello che ha detto il presidente: se il segretario ha detto che si può procedere andiamo avanti”. “Ma io – ha replicato Cenerini – dico che il segretario si sbaglia, forse non sa che c’è una commissione Regolamenti. Altrimenti mi deve spiegare a cosa serve averla…”.

L’ex assessore Giulia Giorgi ha provato a proporre una via di mezzo: “Andiamo a vedere che iter si è seguito a gennaio 2021 in occasione dell’ultima modifica di questo regolamento e facciamo altrettanto”, ha suggerito. Ma la convocazione della commissione di inizio 2021 non è saltata fuori. Ha poi aggiunto: “Sono in parte d’accordo con quanto è stato detto da Cenerini: io infatti da assessore ho sempre suggerito la convocazione congiunta in situazioni simili e suggerisco di tenerlo a mente in futuro. Ma è possibile in altre occasioni le cose siano andate differentemente…”.

La mediazione, complice l’impossibilità di consultare la vecchia convocazione, è però saltata. Basso ha proposto di andare avanti ugualmente, sostenendo di essere titolato a decidere, in quanto presidente. Ma Cenerini ha alzato un altro muro: “Lei non può decidere contro regolamento. Se lo sta mettendo sotto i piedi e lo sta calpestando. Così è uno schifo: votatevela da soli!”, ha tuonato uscendo dalla sala.

Finito il travaglio politico, che avrà certamente strascichi polemici e per la maggioranza lascerà altre scorie sul campo del confronto, tanto con la minoranza che con Cenerini, i commissari restanti hanno iniziato la discussione amministrativa.

“La delibera propone il recepimento di una direttiva europea che prevede una nuova classificazione dei rifiuti – ha spiegato Casati -. Anche per le utenze non domestiche, infatti, i rifiuti che per natura e composizione sono uguali ai rifiuti urbani non saranno più considerati rifiuti speciali. Questo si tradurrà in minori costi per lo smaltimento di materiali comuni per le utenze domestiche: la semplice plastica conferita da un’azienda sarà classificata come la plastica di un’utenza domestica. Restano invariati i quantitativi massimi per alcune categorie di rifiuti, come quelli edili”. Pochi secondi dopo la delibera è stata licenziata con voti unanimi da parte della maggioranza. Ma nei prossimi giorni, stando alle dichiarazioni del centrosinistra, ci potrebbero essere sorprese in merito.

