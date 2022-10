Sanità, Gratarola replica alla Cgil su carenza personale: “Disponibile a un incontro, giunta attenta al tema”

Genova. “Il tema della mancanza di personale socio sanitario è all’attenzione di questa Giunta, sono comunque disponibile ad un incontro con il sindacato” così il neo assessore alla Sanità Angelo Gratarola replica così alla nota della Cgil sul tema della carenza di personale nelle strutture socio sanitarie.

“Con un provvedimento dei giorni scorsi la giunta regionale – aggiunge Gratarola – ha dato il via alla delibera che prevede la possibilità per gli infermieri assunti a tempo indeterminato nel sistema sanitario regionale attraverso il concorso pubblico di scegliere, su base esclusivamente volontaria e in modo temporaneo per un massimo di sei mesi, il distacco presso le Rsa di provenienza, in modo da andare incontro alle difficoltà manifestate dagli enti gestori a causa della carenza di personale”.

» leggi tutto su www.genova24.it