Siamo il Golfo dei poeti: “Stupore e sorpresa per lo strappo di Fresco”

“Partiti, movimenti e cittadini che sostengono la lista civica ‘Siamo il Golfo dei poeti’ rinnovano il loro saluto a Roberto Vara, per il grande lavoro svolto in questi anni, nella certezza che (seppur con altre modalità) certamente continuerà nel suo storico impegno. Nel contempo salutano l’ingresso in consiglio comunale di un giovane come Gabriele Fresco, certi del contributo positivo che porterà nel dibattito amministrativo e politico lericino. Al tempo stesso, tuttavia, la lista ‘Siamo il golfo dei poeti’ non può non rilevare, con sorpresa e stupore, lo strappo che Gabriele attua con il suo anticipato abbandono della nostra lista in direzione della costituzione di un ulteriore gruppo di opposizione, valutandolo frettoloso ed immotivato”. Così si apre il comunicato della coalizione Siamo il Golfo dei Poeti di cui ha dato lettura in consiglio comunale dal nuovo capogruppo, Emanuele Nebbia Colomba. “In questi due anni – prosegue il comunicato – Gabriele ha partecipato poco all’attività politica della lista senza tuttavia palesare dissenso o critica che, se ci fossero stati, avrebbe lui stesso certamente condiviso con gli amici della lista, così ci definiva sui ‘social’ il consigliere Fresco. Detto ciò, buon lavoro Gabriele! L’opposizione – perché di opposizione, quella vera – attiva tutti giorni, pur fra mille difficoltà, c’è bisogno davvero a Lerici, non mollerà la presa rispetto ai mille problemi. Se contribuirai alla sua battaglia, pur da posizione distinta, i circa 1600 lericini che hanno creduto in noi non si sentiranno rinnegati dalla tua scelta ed in futuro i nostri percorsi, partendo dall’amore per Lerici, si potranno unire di nuovo insieme a tutti coloro che riterranno possibile un nuovo corso per il nostro territorio, con spirito di servizio e lontani da ogni personalismo”.

