Spotorno, la minoranza accusa: “Commissioni di controllo e garanzia portate da tre a una”

Spotorno. “Durante il consiglio comunale svoltosi il 10 ottobre, con voto favorevole della sola maggioranza, le commissioni, previste nello statuto comunale e nel regolamento del consiglio comunale di Spotorno, sono state portate da tre ad una, per giunta svuotata di significato; dette commissioni, di carattere permanente, erano definite ‘di controllo e garanzia’ e la presidenza veniva assegnata alla minoranza”. Lo fanno sapere, in una nota congiunta, i gruppi consiliari Spotorno Obbiettivo 2026 e Noi per Spotorno che vorrei.

“È questo l’epilogo di un anno in cui le commissioni non sono mai state né stabilite dalla maggioranza né tantomeno convocate. Portiamo quindi a conoscenza gli spotornesi che, per precisa scelta dell’amministrazione Fiorini, per un anno non si è discusso di urbanistica, di salute, di bilancio, di manifestazioni, di cultura e sport. Dopo mesi di silenzio, ad aprile è pervenuta a noi gruppi consiliari di opposizione, da parte del sindaco, una proposta di modifica dello statuto, che avrebbe visto la destituzione delle commissioni stesse, riassunte in una sola conferenza definita ‘intersettoriale’. Una riduzione che subito ci era parsa svilire il confronto democratico e costruttivo in seno al consiglio. Le commissioni, in tutti questi anni, sono state strumento fondamentale per conoscere il funzionamento della macchina amministrativa, dibattere i problemi e confrontarsi tra consiglieri comunali nell’ambito del proprio mandato prima della votazione in consiglio. Le due minoranze hanno ritenuto corretto sostenere un confronto sedendosi al tavolo per senso del dovere e per evitare di non aver possibilità di replica alcuna. Infatti, l’opposizione è impossibilitata a opporsi per via dei numeri che assegnano alla maggioranza la possibilità di modificare a proprio piacimento il regolamento con maggioranza semplice, cambiando le regole della convivenza democratica nel nostro comune”, spiegano i consiglieri di minoranza Camilla Ciccarelli, Salvatore Massimo Spiga, Lorenzo Caviglia Bardini e Francesco Pendola.

