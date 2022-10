‘Terra. Il cuore di Antigone’ sabato allo Spazio Nin di Falcinello

Alice Sanguinetti, foto di Simone Merli

Sabato prossimo, 15 ottobre, appuntamento al Centro sociale Spazio Nin di Falcinello (Sarzana) con Terra. Il cuore di Antigone, a performance teatrale scritte e interpretata da Alice Sanguinetti, regia di Giovanni Beretta, direttore della Compagnia Ordinesparso. Sanguinetti, attrice di Ordinesparso, è reduce da una tourné estiva con la compagnia e prossima al raggiungimento del diploma all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma. “Analizzando le cronache e le riflessioni sociali del momento, –

osservano Berretta e Sanguinetti – compaiono molti individui disposti a piegare, a scontrarsi, a superare: la forza è diventata l’arma, il vero soggetto della vita degli uomini potenti. Il ricatto, la strumentalizzazione della paura, la vendetta. Come bambini capricciosi giocano a dadi con le sorti del mondo e la risposta che ricevono è uno ‘specchio riflesso’: la violenza è diventata l’unico alfabeto di cui disponiamo. Ma Antigone ci insegna altro, ci insegna a batterci per i diritti, per le ragioni in cui si crede senza prevalere: Antigone non uccide Creonte, piuttosto si lascia morire. È una rivoluzione gentile e, per questo, estremamente coraggiosa.

