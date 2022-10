‘Visit La Spezia’ presentato al Ttg Travel Experience 2022

In occasione del TTG Travel Experience 2022, il market place turistico in fiera a Rimini dal 12 al 14 ottobre, l’Agenzia In Liguria, in collaborazione con i Comuni di Genova e della Spezia, ha presentato nuovi progetti volti a valorizzare il territorio regionale. “L’edizione della ripartenza del TTG di Rimini è stata un successo in termini di afflusso degli operatori: 900 buyer nazionali e internazionali hanno incontrato nel nostro spazio espositivo 33 seller rappresentanti dell’offerta turistica ligure. In questo contesto abbiamo lanciato alcune iniziative che dimostrano come la Liguria sappia veramente fare sistema”, afferma il Direttore generale dell’Agenzia Inliguria Matteo Garnero, con il presidente e neo assessore al Turismo Giovanni Toti che sottolinea che “durante i mesi estivi il comparto turistico ha registrato un boom di vacanzieri nelle nostre località sia costiere che dell’entroterra, con un numero di arrivi che ha superato addirittura i dati del periodo pre pandemia, più 10% rispetto al 2019. Questo trend si è prolungato per tutto il mese di settembre, supportato dalle diverse iniziative realizzate sul territorio, in primis il Salone Nautico Internazionale di Genova. Certamente questo lavoro proseguirà nei prossimi mesi, con iniziative dedicate al rilancio e alla scoperta del nostro entroterra”.

All’interno dello stand Liguria, il Comune di Genova ha presentato il progetto Genova The Place to be (orientato alla promozione della città come luogo in cui è bello vivere, lavorare e passare il proprio tempo libero) e The Ocean Race – Genova The Grand Finale (la grande regata internazionale che, grazie alla tappa finale a Genova, arriverà per la prima volta in Italia a giugno 2023). Entrambi i pro-getti sono stati presentati da Alessandra Bianchi, assessore agli Impianti e Attività sportive e al Turismo. Il Comune della Spezia ha invece presentato il progetto Visit la Spezia. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha mostrato ai presenti il video promozionale e il logo ufficiale dell’iniziativa, un’anteprima del sito internet e le nuove infrastrutture turistiche che saranno attive in città. “Fra queste – spiega la nota regionale -, i 5mila metri quadrati fino ad oggi destinati alle attività portuali destinati ad essere trasformati per accogliere attività commerciali ed una nuova stazione crocieristica. Interventi che saranno eseguiti in un’ottica di sostenibilità, per rendere La Spezia una meta sempre più “green””.

I prossimi mesi, conclude la nota, “vedranno il sistema Liguria al lavoro sul turismo sostenibile e gli eventi per il periodo tra Natale e Capodanno, oltre ad una promozione delle attività outdoor e un’implementazione del traffico turistico grazie alla partnership con Ryanair e l’aeroporto di Genova”.

