Aggredito e rapinato sul bus da otto ragazzi, 5 (4 minori) gli arresti

Dal Portavoce della Questura di Genova

In data 09/07/2022, alle ore 03.00 circa, in via Bruno Buozzi a bordo di un autobus AMT linea 2, veniva perpetrata una rapina ai danni di un giovane passeggero che veniva aggredito e rapinato da un gruppo composto da circa 8 giovani. Nello specifico i ragazzi avevano al seguito una cassa Bluetooth dalla quale fuoriusciva musica ad alto volume e quando la parte lesa gli chiedeva di abbassare il volume, di tutta risposta veniva immediatamente aggredito violentemente, colpito con calci, pugni, trattenuto per il collo e derubato del proprio borsello. Dopo l’aggressione i giovani uscivano dal mezzo e la vittima veniva soccorsa e trasportata presso l’ospedale Villa Scassi dove veniva medicata per vari traumi con prognosi di 7 giorni.

