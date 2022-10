‘Alle origini della guarigione. Sciamanesimo e neuroteologia’ all’Accademia Capellini

Giovedì 20 ottobre alle 18.00, all’Accademia Capellini, si terrà la presentazione de libro ‘Alle origini della guarigione. Sciamanesimo e neuroteologia’, di David Bellatalla e Riccardo Baldissone. Gli autori saranno introdotti dal vice presidente dell’Accademia, Sergio Cozzani, e da Alessandro Bacchioni, presidente della sezione spezzina del Cai. “Il libro, alla luce delle recenti scoperte scientifiche – spiega la presentazione dell’iniziativa -, cerca di trovare tracce plausibili e le diverse ipotesi per venire a capo di quel complesso percorso evolutivo che caratterizza la storia del Sapiens. Lo Sciamanesimo e la Neuroteologia costituiscono il fil-rouge per cercare, attraverso il percorso millenario delle origini della guarigione, un nuovo approccio per esaminare dettagliatamente gli aspetti del sacro e del senso religioso dell’esistenza”.

