“Assassino, ci ricordiamo di te”: gruppo di no-vax contesta l’infettivologo Bassetti durante la presentazione del libro

Liguria. “Assassino, ci ricordiamo di te”. Sono queste le parole che un gruppo di no-vax ha rivolto all’infettivologo Matteo Bassetti questo pomeriggio all’interno del Casinò di Sanremo, dove il medico era ospite dei Martedì Letterari per presentare il suo ultimo libro “Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contri i nemici invisibili“.

“Il professor Bassetti ci deve spiegare – dice tra le altre cose uno dei contestatori, Diego Costacurta – come mai durante la pandemia diceva che le cure preventive sono da evitarsi quando lui poi ha dichiarato che usava l’aspirina per curarsi”. I manifestanti si sono poi spostati all’interno della Casa da Gioco dove Bassetti stava rilasciando delle interviste e lì la contestazione si è fatta più dura, con il solo intervento delle forze dell’ordine ad impedire il contatto tra il gruppo ed il dottore. “Non è neanche il caso di rispondergli – sbotta il primario di malattie Infettive all’ospedale San Martino di Genova – la risposta la danno loro” indicando il pubblico del teatro che lo accoglie con un applauso. Prima dell’intervento dei no-vax, Bassetti aveva spiegato come questo inverno, parlando di Covid, molto probabilmente si andrà verso una normalità che mancava da tempo.

