Auto ribaltata sul raccordo, un uomo trasferito in ospedale in codice rosso

Auto ribaltata sul raccordo della A15, alla Spezia, in direzione Santo Stefano Magra in prossimità del cartello stradale Melara est, poco prima delle 21. La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia stradale e stando a quanto si apprende si è trattato di un incidente autonomo. A bordo del mezzo viaggiavano due uomini di 48 anni ed entrambi sono rimasti feriti. Il più grave risulta essere il conducente dell’auto che ha riportato diversi traumi, i più importanti ad una spalla e a un braccio.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al Sant’Andrea della Spezia dalla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure. L’altro passeggero ha riportato numerose contusioni ed è stato accompagnato in ospedale in codice giallo dalla Pubblica assistenza di Lerici. Sul posto erano presenti anche i medici del 118 a bordo di Delta 1. Lo scoppio dell’airbag ha assorbito la violenza dell’impatto. I due feriti sono stati estratti dall’abitacolo dai Vigili del fuoco. Per tutta la durata degli interventi di soccorso, rilevazione dell’incidente e messa in sicurezza dei mezzi, il traffico è stato deviato con l’uscita obbligata prima dell’Autogrill.

