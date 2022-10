Calano i ricoverati al San Bartolomeo, 160 i nuovi positivi rilevati in Asl5

Sono 1.096 i nuovi positivi rilevati a livello regionale (su 5.844 tra tamponi processati con test molecolare e con test antigenico), di cui 160 residenti nel territorio Asl5; 14.674 (+194) gli attuali positivi a livello regionale, di cui 1974 (-9) nello Spezzino. 899 i guariti di giornata, oltre 570mila da inizio pandemia. 208 (-4) i ricoverati Covid-19 positivi negli ospedali della Liguria, di cui 6 in terapia intensiva; in Asl5 i ricoverati sono 41, di cui 35 (-4) al San Bartolomeo e 6 (numero invariato), di cui 1 in terapia intensiva, al Sant’Andrea. Ci sono poi purtroppo da registrare tre nuovi decessi di pazienti Covid-19 positivi ricoverati negli ospedali della Liguria: si tratta di tre uomini di 76, 85 e 86 anni venuti a mancare a San Martino, Galliera e Santa Corona. 5.593 i decessi registrati da inizio pandemia, di cui 652 negli ospedali Asl5.

