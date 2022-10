Camper in fiamme a Taggia, morta una donna

Taggia. Una donna è stata trovata morta all’interno del camper andato in fiamme nel pomeriggio nel parcheggio antistante l’ingresso della pista ciclabile a Taggia.

Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, accorsi sul posto, ma per la donna che si trovava all’interno del mezzo non c’è stato nulla da fare.

A ricostruire quanto accaduto saranno i carabinieri.

