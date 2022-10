Codacons invita gli azionisti Carige a costituirsi parte civile nel processo milanese. Assemblee pubbliche alle viste

Il Codacons lancia oggi una azione collettiva in favore di tutti gli azionisti di Banca Carige che hanno subito perdite economiche. Come noto la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Paolo Fiorentino, ex Amministratore delegato e Direttore Generale di Banca Carige, e dell’allora responsabile della tenuta delle scritture contabili, Mauro Mangani. Le accuse sono manipolazione del mercato e false comunicazioni sociali in quanto nella semestrale del 2018 sarebbero state indicate «rettifiche non corrispondenti al vero per 39,7 milioni di euro» e, invece, sarebbe stato omesso di «fornire nelle note illustrative le richieste formulate» dagli ispettori della Bce pari a 254,7 milioni di euro di rettifiche. Inoltre, dal 3 al 13 agosto 2018 sarebbero state comunicate notizie false al mercato «idonee a determinare una sensibile alterazione del prezzo dell’azione ordinaria» dell’istituto genovese.

L’udienza preliminare è stata fissata per l’8 novembre 2022 dinanzi al Gup del Tribunale Penale di Milano, e ora tutti gli ex azionisti di Banca Carige (oggi acquisita da BPER Spa) che hanno subito una perdita finanziaria legata ai titoli dell’istituto di credito possono aderire all’azione penale costituendosi come parte civile.

