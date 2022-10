Coldiretti, la vincitrice degli Oscar Green liguri 2022 è Erika Gastaldi di Airole

In occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione del prossimo 16 ottobre, promossa dalla Fao in oltre 150 Paesi del mondo, per aiutare gli italiani a fronteggiare il caro bollette e il taglio del potere di acquisto la Confederazione Nazionale Condiretti svelerà i trucchi della cucina anti-spreco, con ricette e soluzioni per riutilizzare gli avanzi grazie alla riscoperta delle antiche tradizioni contadine. Sabato 15 e domenica 16 ottobre, infatti, i piatti simbolo delle culture dei diversi territori saranno protagonisti nei mercati di Campagna Amica in tutta Italia, con i cuochi contadini che pronti a mostrare in diretta come organizzare e preparare un pasto completo a “spreco zero” e ad alto tasso di risparmio, così da facilitare la vita quotidiana delle famiglie.

Per l’occasione verrà, inoltre, divulgato l’esclusivo studio Coldiretti “Il caro bollette sulla tavola degli italiani”, contenente al proprio interno un’interessante analisi dei cambiamenti in atto nella spesa e in cucina.

