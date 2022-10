Daniel Maldini si candida per una maglia da titolare

E’ una lunga lista fortunata quella dei giovani arrivati per fare qualche presenza e poi diventati titolari nello Spezia degli ultimi due anni. Ultimo in ordine di tempo è stato Emil Holm, arrivato per fare qualche presenza e rompere il ghiaccio con il calcio italiano e destinato, domenica prossima, alla settima partita di fila dal primo minuto. Prima di lui ci furono Provedel, Kiwior e, con diversa fortuna, Strelec e Agoumé.

Contro la Cremonese potrebbe scattare il momento di Daniel Maldini, 21 anni compiuti tre giorni fa e impiegato una sola volta nell’undici iniziale nei suoi tre campionati con la prima squadra del Milan. Dove? Proprio al Picco e giusto un anno fa (25 settembre 2021), quando segnò anche il suo unico gol in campionato ad oggi. Con Gyasi da spostare a sinistra e Verde che ha, sì o no, mezz’ora di campo nelle gambe, per il milanista sono alte le chance di una maglia da titolare.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com