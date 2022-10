Dolcedo, il comune è alla ricerca di un istruttore tecnico per l’ufficio tributi

Dolcedo. Il comune di Dolcedo è alla ricerca di un istruttore tecnico a tempo indeterminato per l’ufficio tributi. Il concorso pubblico, nello specifico, è mirato alla ricerca della copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, posizione C1, da assegnare ai servizi tecnico e tecnico manutentivo e finanziari

Quali sono i requisiti per l’ammissione? Gli aspiranti devono essere in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti generali: cittadinanza italiana, età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle normative vigenti in materia di collocamento a riposo, godimento dei diritti civili e politici. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, possesso della patente di guida “B” o superiore in corso di validità.

