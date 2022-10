Esselunga a Sestri Ponente, l’ira dei Civ: “Bucci ci dà appuntamento tra un mese, inutile incontrarci”

Genova. Si alza il livello della tensione tra la giunta Bucci e i commercianti del Ponente genovese in vista del progetto del nuovo ipermercato Esselunga a pochi metri dal cuore commerciale di Sestri, di cui oggi sono emersi ulteriori immagini e dettagli.

“I Civ Confcommercio del Ponente hanno richiesto un appuntamento urgente al sindaco che è stato fissato per il 15 novembre, oltre un mese dopo l’invio della richiesta, e alle 11.30, quindi in un orario durante il quale i presidenti dei Civ, tutti commercianti, stanno cercando di sbarcare il lunario in questi tempi che sono difficilissimi – spiega Mauro Rossi, presidente del Civ di Pra’ -. È evidente che la nostra richiesta non viene considerata urgente, mentre invece le pratiche di Esselunga sono state considerate urgenti eccome“.

