Fas Albisola Pallavolo, domani la prima trasferta stagionale. Peluffo: “Affronteremo una squadra che punta alla promozione, giocarcela senza timore l’obiettivo”

Albisola Superiore. Sabato alle ore 18:00 la Fas Albisola Pallavolo allenata da Claudio Agosto e Andrea Peluffo sfiderà il Volley Canottieri Ongina, sestetto piacentino alla ricerca del salto di categoria.

Ad introdurre un match sulla carta davvero proibitivo per i biancazzurri ci ha pensato proprio Peluffo, vice-allenatore di Louza e compagni il quale ha dichiarato: “Lo scorso anno Canottieri Ongina militava in un altro girone in cui ha sfiorato la promozione in A3. La società ha nuovamente investito per provare a centrare il grande salto, secondo me si giocheranno la promozione in campionato insieme ad altri 2/3 sestetti che casualità vuole incontreremo proprio in questa primissima fase della stagione.”

