Incontri d’autore con la musica di Fabrizio de André e la Faber Band

Sabato 15 ottobre da “O chi o a cà toa” tornano le canzoni più amate di sempre, la musica di Fabrizio De André con la formazione ridotta della “Faber Band”, il duo acustico formato da Stefano Montagnini e Andrea Barsali. La serata prevede menu degustazione a base di pesce e a seguire musica d’autore. Nel corso della cena, sarà possibile degustare 12 portate di mare caratterizzate da abbinamenti originali e da prodotti di prima scelta e a km zero. Prelibatezze e fantasie anche per la cucina vegetariana. Il progetto “Faber Band” nasce nel 2002 per iniziativa del musicista toscano Stefano Montagnani che, spinto dalla passione per le canzoni e la poesia di Fabrizio De André, decide di rendergli un sentito omaggio attraverso un tributo musicale. L’immediata approvazione del pubblico e le crescenti richieste di spettacolo portano il gruppo ad ampliare il repertorio e l’organico della band.

Alle autentiche pietre miliari della produzione di Fabrizio De André, grandi classici presenti nell’immaginario collettivo come Il pescatore, La guerra di Piero, Bocca di rosa, Don Raffaè e altri, si affiancano composizioni rimaste forse più in ombra, ma di rara bellezza e di sicura importanza per comprendere a pieno la poetica dell’autore. L’intento dello spettacolo è infatti quello di abbracciare interamente la produzione del cantautore genovese, eseguendo canzoni scelte lungo un arco cronologico che spazia dalle origini fino agli ultimi album, attraversando quindi quarant’anni di canzoni, di storia, di vita. Ogni brano viene riproposto all’insegna di un profondo rispetto per gli arrangiamenti originali: pur con l’aggiunta di accorgimenti personali il gruppo attinge con cura alle versioni documentate dai dischi, soprattutto quelli dal vivo, lasciandone inalterate le scelte stilistiche e sonore.

