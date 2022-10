Jeep, un altro grande brand per Grandiauto Sanremo

Sanremo. Un altro grande brand si aggiunge a “Grandiauto“. Dopo Citroen, Opel, DS e Alfa Romeo arriva Jeep. Un marchio storico, che arriva in Italia per la prima volta con lo sbarco alleato in Sicilia nella Seconda Guerra mondiale e subito si propose come simbolo di libertà. L’auto si chiamava “Willy” ed era un fuoristrada spartano fatto per le esigenze dell’esercito statunitense, ma la sua definizione era “jeep”, abbreviazione di “general purpose”, che tradotto dall’inglese suona un po’ come “per un utilizzo generale”.

