Recco: Croce Verde, una giornata di super lavoro

Giornata feriale e autunnale, ma di superlavoro per la Croce Verde di Recco che ha dovuto ricorre anche all’aiuto della consorella di Camogli. La prima chiamata alle 8.03 per un cinquantenne colpito da una colica renale; l’ultimo (per il momento) alle 18.32 per una paziente di 65 anni trasferita al San Martino.

Il caso più grave alle 18.07 per un uomo di 63 anni colpito da un infarto nella propria abitazione e trasferito in codice rosso al pronto soccorso del San Martino dalla Verde di Camogli poiché quella di Recco era al pronto soccorso di Lavagna dove aveva trasportato in codice giallo una persona soccorsa in piazza Nocoloso.

