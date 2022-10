Spese per gas ed elettricità, dallo Stato arriva 1,5 milioni di euro per i Comuni e la Provincia

L’aumento dei costi per energia elettrica e gas si abbatte anche sugli enti locali. Nelle scorse settimane il Comune della Spezia ha dovuto rivedere l’accordo per la fornitura del gas di alloggi comunali e forno crematorio, con un esborso ulteriore di 80mila euro, e qualcosa di simile dovrà accadere per quanto riguarda la fornitura dell’energia per gli edifici municipali e l’illuminazione pubblica.

A dare un po’ di sollievo alle casse degli enti locali arrivano però i soldi stanziati dal governo per far fronte all’emergenza. Si tratta di un fondo pari a 400 milioni di euro, che sono stati suddivisi tra i Comuni, le Province e le Città metropolitane. In particolare i Comuni si spartiranno 350 milioni, mentre i restanti 50 milioni saranno distribuiti tra gli enti di secondo livello.

Allo Spezzino sono destinati in totale 1 milione e 466mila euro, 215.361 dei quali finiranno nelle casse della Provincia per far fronte alle spese superiori per le forniture energetiche e dunque anche per quelle scolastiche, limitando o escludendo del tutto il ricorso alla settimana corta per gli studenti delle superiori paventato nelle scorse settimane.

