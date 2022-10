Uccise un migrante a Ventimiglia per il furto di un telefonino, chiesta perizia psichiatrica

Imperia. Si è aperto stamani davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Imperia, il processo per omicidio aggravato nei confronti di Mohammed Aldel, 36 anni: il sudanese arrestato dai carabinieri il 27 novembre del 2021 con l’accusa di aver ucciso a coltellate un suo connazionale sotto il cavalcava di Roverino, a Ventimiglia. Secondo l’accusa, lo straniero avrebbe colpito la vittima con sette coltellate, procurandogli, in particolare: «Due ferite al torace, una all’addome, tre in sede dorsale e una in regione sovraglutea» con l’aggravante di «aver commesso il fatto per futili motivi legati alla presunta sottrazione del proprio cellulare ad opera della vittima».

Per Aldel, che si trova in carcere dal novembre scorso, l’avvocato della difesa Stefania Abbagnano, ha chiesto la perizia psichiatrica sulla base di una relazione dell’Asl, nella quale è scritto che una valutazione psichiatrica «potrebbe essere importante per suffragare eventuali aspetti psicopatologici».«Non giustifichiamo quello che ha fatto – ha detto il legale -. Ma vogliamo capire il contesto in cui è avvenuto». Il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà si è opposto alla richiesta, mentre la Corte si è riservata di decidere.

» leggi tutto su www.riviera24.it