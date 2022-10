Una fotografia socioeconomica e reputazionale del savonese: Fondazione De Mari commissiona al Censis lo studio

Savona. Un punto di partenza per costruire concreti programmi di sviluppo e di rilancio del territorio savonese: è con questo spirito che la Fondazione De Mari di Savona ha commissionato alla Fondazione Censis, uno dei più rinomati e rispettati centri di ricerca socio-economica italiani, un importante lavoro di monitoraggio e analisi del territorio provinciale savonese.

Il rapporto, dal titolo “Realtà e prospettive del territorio savonese: scenari praticabili di sviluppo locale” ha l’obiettivo di contribuire alla riflessione per una vision dello sviluppo possibile del territorio savonese. L’analisi condotta dal Censis si articola in tre diverse sezioni: “Savona in relazione agli altri territori”, “Lo sguardo degli altri su Savona” e “L’Albero delle decisioni”. I risultati di questo lavoro d’indagine saranno presentati martedì 18 ottobre a Savona. Oltre al Presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale, interverranno anche il professor Giuseppe De Rita, Presidente della Fondazione Censis e il Segretario Generale, Giorgio De Rita.

