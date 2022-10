Sampdoria, l’ultimo affronto di Ferrero e una situazione sempre più complicata

Genova. L’ultimo affronto di Massimo Ferrero alla Sampdoria si consuma il 17 ottobre, nel posticipo contro la Roma. L’ex presidente blucerchiato, noto tifoso giallorosso, si presenta allo stadio per assistere alla partita al Ferraris.

La voce serpeggia fino alla Gradinata Sud, che si scatena in un coro per gridare il dissenso e la frustrazione di una situazione difficile da digerire, per usare un eufemismo. Un nutrito gruppo di tifosi si è spostato verso la tribuna d’onore, mentre Ferrero si è allontanato dallo stadio prima dell’inizio della ripresa.

